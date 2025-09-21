Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0: Την υπέταξε με αντεπίθεση στο φινάλε!
Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Βαλένθια, η οποία κατάφερε να λυγίσει με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και να την υποχρεώσει σε back-to-back ήττες. Με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 57 εξαιτίας της αποβολής του Βίβιαν, οι Νυχτερίδες επιτέθηκαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και βρήκαν τα γκολ της νίκης για να ανέβουν στη 10η θέση της βαθμολογίας.
Η απευθείας κόκκινη που αντίκρισε ο αμυντικός της Μπιλμπάο άλλαξε τις ισορροπίες, με τους γηπεδούχους τελικά να ανοίγουν το σκορ με γκολ του Σανταμαρία στο 78΄ από κόρνερ! Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ούγκο Ντούρο στις καθυστερήσεις για να κλειδώσει το τρίποντο για την ομάδα του και να εξορίσει το σύνολο του Ερνέστο Βαλβέρδε από την πρώτη εξάδα.
