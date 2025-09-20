Χιμένεθ: «Για μένα η ένταση είναι αδιαπραγμάτευτη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέδωσε όλη την αξία της νίκης στους ποδοσφαιριστές του και αναφέρθηκε σε μερικούς αδιαπραγμάτευτους κανόνες σαν την ένταση που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε παίκτη.

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου λέγοντας αρχικά ότι «όλη η αξία πάει στους παίκτες. Στο πρώτο παιχνίδι προσπάθησα να οργανώσω την ομάδα έχοντας μικρό χρονικό διάστημα στη διάθεσής μου. Παρακολούθησα όμως και τα δύο προηγούμενα ματς του συναδέλφου μου. Στο πρώτο ματς έχω το 50% της ευθύνης για τη νίκη. Σιγά-σιγά μαθαίνω τους παίκτες μου. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που είναι τραυματίες και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για 90 λεπτά σε κάθε ματς», είπε και συμπλήρωσε. «Στο δεύτερο μέρος είχαμε τον έλεγχο σε ποσοστό 100% αλλά ξεχάσαμε ότι η Κηφισιά είναι δουλεμένη ομάδα και καλή στις αντεπιθέσεις με τον Τετέι. Αυτό που είδαμε είναι ότι ακόμα και με παίκτη, είχαμε πρόβλημα στις στατικές φάσεις. Στις στατικές φάσεις δεν παίζει ρόλο το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δώσαμε την ευκαιρία στην Κηφισιά να μπει στην περιοχή μας με ανόητα λάθη. Ωστόσο τα παιδιά προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν».

Εκεί αναφέρθηκε στους κανόνες του. «Τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται μέχρι το τέλος. Την τελευταία φορά που κατέκτησα τίτλο στην Ελλάδα, 5-6 ματς ήρθαν στις καθυστερήσεις. Για μένα δεν υπάρχει ένταση μόνο στην αρχή ή μετά. Εφόσον μπορούμε, πρέπει να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην κάνουμε καλό ματς, αλλά η ένταση είναι αδιαπραγμάτευτη… Το καλύτερο φάρμακο στο ποδόσφαιρο είναι οι νίκες. Είναι σίγουρο ότι η νίκη απέναντι στον Ατρόμητο βοήθησε την ομάδα να… σηκωθεί ψυχολογικά μετά από ισχυρά πλήγματα που δεχθήκαμε. Δεν είμαστε, όμως, ούτε η Ρεάλ ούτε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε ταπεινότητα, δουλειά και ένταση. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε, κάποια θα χάσουμε αλλά πάντα πρέπει να δίνουμε την ψυχή μας στο χορτάρι».

Αναφερόμενος στην παρουσία των οπαδών του Άρη στο Αγρίνιο απάντησε ότι… «είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα δίχως κόσμο. Πρέπει να υπερασπιστούμε με τιμή τη φανέλα του Άρη. Στο ποδόσφαιρο βέβαια υπάρχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα αλλά με τη στήριξη του κόσμου θα είμαστε πάντα δυνατοί».