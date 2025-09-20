Ο «αειθαλής» Μπρίτο στα 42 του συνεχίζει τη καριέρα του σε ομάδα της Χάλκιδικής

Ο 42χρόνος Μπρίτο δε νιώθει τη ανάγκη να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και συνεχίζει τη καριέρα του σε ομάδα της Χαλκιδικής.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, Εντουάρντο Μπρίτο, ο οποίος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας από το 2004 συνεχίζει τη ποδοσφαιρική του καριέρα και είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση, αυτή τη φορά στα τοπικά πρωταθλήματα της Χαλκιδικής.

Πιο συγκεκριμένα ο 42χρόνος, που έγινε ευρέως γνωστός από τη 9χρονη θητεία του στον Ατρόμητο, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Άρη Κασσάνδρειας, μία ομάδα που αγωνίζεται στη πρώτη τοπική κατηγορία της Χαλκιδικής και έχει στόχο με τη βοήθεια του πολύπειρου μέσου να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Ο Μπρίτο έφθασε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2004 σε ηλικία 21 ετών για λογαριασμό του Απόλλωνα Καλαμαριάς και μετά από ένα σύντομο πέρασμα σε Νίκη Βόλου και Διαγόρα, υπέγραψε το 2008 στον Ατρόμητο οπού παρέμεινε μέχρι και το 2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη Κασσάνδρειας:

Σπουδαία μεταγραφή!

Ο Λουίζ Εντουάρντο Σαντάνα Μπρίτο είναι πλέον παίκτης του Άρη Κασσάνδρειας!

Με πάνω από 250 συμμετοχές στη Super League, ο Μπρίτο φέρνει τεράστια εμπειρία και ποιότητα στην ομάδα μας, ενώ με την παρουσία του θα αποτελέσει σημαντικό στήριγμα και καθοδηγητή για τους πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομαφας μας.

Κάποιες από της ομάδες που έχει αγωνιστεί:

Ατρόμητος Αθηνών

Απόλλων Καλαμαριάς

Άρης Λεμεσού

Νίκη Βόλου

Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Άρη Κασσάνδρειας, Μπρίτο!