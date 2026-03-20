Η FIFA επέβαλε πρόστιμο στο Ισραήλ για παραβίαση των κανώνων περί ρατσισμού και διακρίσεων

Η FIFA τιμώρησε την ισραηλινή ομοσπονδία ποδοσφαίρου για χρήση ρατσιστικών προσβολών και παραβίαση των κανόνων περί διακρίσεων.

Η FIFA επέβαλε πρόστιμο 164.770 ευρώ (150.000 ελβετικών φράγκων) στην Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA) για «πολλαπλές παραβιάσεις» των υποχρεώσεων της κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού.

Πιο συγκεκριμένα, μία έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (19/03) από την πειθαρχική επιτροπή του διοικητικού οργάνου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαπίστωσε ότι η IFA «απέτυχε να λάβει ουσιαστικά μέτρα κατά της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ» για «επίμονη και καλά τεκμηριωμένη ρατσιστική συμπεριφορά».

Θυμίζουμε πως τον Οκτώβριο του 2024, η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε ισχυρισμούς για διακρίσεις από την IFA στη FIFA και εκείνη με την σειρά της ξεκίνησε σχετική έρευνα, όμως δεν επέλεξε την κύρωση που ζήτησε η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία, η οποία περιελάμβανε την αναστολή της λειτουργείας της IFA.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η Ισραηλινή Ομοσπονδία δεν «τηρούσε τους καταστατικούς στόχους της FIFA», σε μια μακροσκελή απόφαση που δημοσιεύθηκε από την πειθαρχική της επιτροπή, η οποία απαριθμούσε αρκετά περιστατικά ρατσισμού στο ισραηλινό ποδόσφαιρο. Η πειθαρχική επιτροπή τόνισε τις «ελλιπείς και ουσιαστικά ανεπαρκείς» κυρώσεις κατά της ισραηλινής ομάδας Μπεϊτάρ και των οπαδών της για ρατσιστική και μεροληπτική συμπεριφορά προς τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές.

«Οι οπαδοί έχουν εμπλακεί σε επίμονη και καλά τεκμηριωμένη ρατσιστική συμπεριφορά. Η χρήση συνθημάτων όπως «για πάντα αγνοί» από τον σύλλογο και οι επαναλαμβανόμενες ύβρεις εθνικιστικού χαρακτήρα όπως «τρομοκρατία» εναντίον Αράβων παικτών δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μάλλον αποτελούν μέρος ενός συστηματικού μοτίβου συμπεριφοράς που προσβάλλει τους βασικούς κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς και δυσφημεί το άθλημα», ανέφερε η έκθεση.

Η FIFA τόνισε επίσης, πως η IFA έλαβε προειδοποίηση και διατάχθηκε να εμφανίσει ένα «σημαντικό και ιδιαίτερα ορατό πανό» στους επόμενους τρεις εντός έδρας αγώνες της Μπεϊτάρ, με την ένδειξη «Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο - Όχι στις διακρίσεις».

Η IFA θα πρέπει να επενδύσει το ένα τρίτο του προστίμου για την εφαρμογή ενός σχεδίου για «τη διασφάλιση της δράσης κατά των διακρίσεων και την πρόληψη επαναλαμβανόμενων περιστατικών».

March 19, 2026

Τέλος, μετά από ξεχωριστή έρευνα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο πρόεδρος Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσαν ότι δεν θα ληφθούν μέτρα κατά της IFA σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ισραηλινοί σύλλογοι με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη συμμετέχουν σε πρωταθλήματα του Ισραήλ.

«Η τελική νομική κατάσταση της Δυτικής Όχθης παραμένει ένα ανοικτό και ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα σύμφωνα με το διεθνές δημόσιο δίκαιο, γεγονός που καθιστά ακατάλληλη την παρέμβαση της ομοσπονδίας υπό τα τρέχοντα καταστατικά της».

Η FIFA επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τον διάλογο και να προσφέρει διαμεσολάβηση μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί δομημένη εποπτεία αναφορικά με τις εξελίξεις.