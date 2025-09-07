Ενόψει της αναμέτρησης της Ιταλίας με το Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο δεν δίστασε να απαντήσει σε εξω-αγωνιστικό σχόλιο, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα.

Μερικές ημέρες πριν, ο Τζενάρο Γκατούζο έκανε ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο της Ιταλίας οδηγώντας τη στην ευρεία νίκη επί της Εσθονίας με 5-0 για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Γκατούζο ετοιμάζεται για το δεύτερο τεστ, καθώς η Ιταλία αναμετράται μακριά από την έδρα της απέναντι στο Ισραήλ, με στόχο να κάνει τα 2/2 στο νέο του ξεκίνημα. Ο Ιταλός τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι σχολιάζοντας παράλληλα τα όσα συμβαίνουν έξω από τις τέσσερις γραμμές.

«Θα είναι δύσκολο το ματς. Το Ισραήλ είναι διαφορετική ομάδα από την Εσθονία, με μεγαλύτερη ποιότητα. Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει χάσει μόνο μία φορά, από τη Νορβηγία. Πρέπει να τους δείξουμε σεβασμό και τα παιδιά το ξέρουν. Θα βασιστούμε στην εμφάνισή μας απέναντι στην Εσθονία, στην αυτοπεποίθησή μας, στην ένταση μας και στη θέλησή μας να παίξουμε το παιχνίδι. Η κατάσταση εκτός γηπέδου; Είναι οδυνηρό να βλέπεις τι συμβαίνει... Άνθρωποι και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχει τόσος πολύς πόνος», τόνισε ο Ιταλός προπονητής.