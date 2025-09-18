Ντάνι Άλβες: Το CAS δικαίωσε την Πούμας και ο Βραζιλιάνος καλείται να της πληρώσει αποζημίωση
Η Πούμας ανακοίνωσε ότι το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο τη δικαίωσε στη δικαστική διαμάχη με τον Ντάνι Άλβες, επικυρώνοντας τη μονομερή λύση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή. Επομένως, το CAS ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της FIFA η οποία είχε αρχικά σταθεί υπέρ του παίκτη.
Με την απόφαση αυτή, η Πούμας όχι μόνο δικαιώνεται για τη στάση που κράτησε απέναντι στον 42χρονο μετά τις καταγγελίες για βιασμό που σχηματίστηκαν σε βάρος του, αλλά απέκτησε και το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους. Να θυμίσουμε ότι ο Βραζιλιάνος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια κι έξι μήνες φυλάκιση, ποινή που θα πρέπει να εκτίσει στην Ισπανία.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Άλβες συνελήφθη στη Βαρκελώνη με την κατηγορία βιασμού σε νυχτερινό κέντρο.
Οι Μεξικάνοι προχώρησαν στη διεκδίκηση αποζημίωσης, απαιτώντας περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ από τον ίδιο για παραβίαση όρων του συμβολαίου του. Η FIFA δεν έκανε δεκτό το αίτημα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί στο CAS.Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, οι Μεξικανοί είχαν επιχειρήσει προηγουμένως να βρουν εξωδικαστική λύση με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν.
👀 Pumas, de celebración: su contundente comunicado sobre Dani Alveshttps://t.co/eGwSLhtBzm— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 18, 2025
