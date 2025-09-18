Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο αποδέχθηκε την πρόταση των Αετών και γίνεται προπονητής του Παυλίδη

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο αποδέχθηκε την πρόταση των Αετών και γίνεται προπονητής του Παυλίδη

Μουρίνιο

bet365

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Special One έδωσε το τελικό «ΟΚ» στους ανθρώπους του πορτογαλικού συλλόγου και αναμένεται να γίνει ο νέος τεχνικός του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ούτε ένα μήνα δεν θα μείνει μακριά από τους πάγκους ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός που απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στις 29 Αυγούστου και μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, ετοιμάζεται για άμεση επιστροφή στη δράση, στην ομάδα μάλιστα που... ευθύνεται για την αποχώρησή του από τους Τούρκους.

Όπως αναφέρουν πολλαπλά ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αλλά και πανευρωπαϊκά, ο Special One αποδέχθηκε την πρόταση συνεργασίας που του είχε καταθέσει προ ημερών η Μπενφίκα, η οποία έχει (με τη σειρά της) απολύσει τον Μπρούνο Λάζε, ύστερα από το κάζο της πρεμιέρας του Champions League και την εντός έδρας ήττα από την Καραμπάχ (2-3, 16/9).

Δείτε Επίσης

«Πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Μπενφίκα ο Μουρίνιο»
Mουρίνιο

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μουρίνιο έδωσε το «ΟΚ» για συμβόλαιο 2 ετών με τους Αετούς, και αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών να ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες και να κλείσει τυπικά το deal και να γίνει ο νέος τεχνικός του Βαγγέλη Παυλίδη.

 

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά, ο Πορτογάλος θα πραγματοποιήσει την 2η θητεία του στον πάγκο της Μπενφίκα, αφού τη σεζόν 2000-2001 διετέλεσε προπονητής της για 10 παιχνίδια.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα