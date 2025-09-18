Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο αποδέχθηκε την πρόταση των Αετών και γίνεται προπονητής του Παυλίδη
Ούτε ένα μήνα δεν θα μείνει μακριά από τους πάγκους ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός που απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στις 29 Αυγούστου και μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, ετοιμάζεται για άμεση επιστροφή στη δράση, στην ομάδα μάλιστα που... ευθύνεται για την αποχώρησή του από τους Τούρκους.
Όπως αναφέρουν πολλαπλά ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αλλά και πανευρωπαϊκά, ο Special One αποδέχθηκε την πρόταση συνεργασίας που του είχε καταθέσει προ ημερών η Μπενφίκα, η οποία έχει (με τη σειρά της) απολύσει τον Μπρούνο Λάζε, ύστερα από το κάζο της πρεμιέρας του Champions League και την εντός έδρας ήττα από την Καραμπάχ (2-3, 16/9).
Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μουρίνιο έδωσε το «ΟΚ» για συμβόλαιο 2 ετών με τους Αετούς, και αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών να ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες και να κλείσει τυπικά το deal και να γίνει ο νέος τεχνικός του Βαγγέλη Παυλίδη.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά, ο Πορτογάλος θα πραγματοποιήσει την 2η θητεία του στον πάγκο της Μπενφίκα, αφού τη σεζόν 2000-2001 διετέλεσε προπονητής της για 10 παιχνίδια.
🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025
Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.
Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e
