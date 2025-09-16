Πρεμιέρα στα αστέρια με κορυφαίες επιλογές και μια απίστευτη απόδοση!

Το… πραγματικό Champions League τώρα αρχίζει, με τη League Phase στη σέντρα με 6 αγώνες την Τρίτη (16/9) για όλα τα γούστα.

Στον «λάκκο των λεόντων» κόντρα στην Μπιλμπάο δοκιμάζεται η Άρσεναλ (19:45) για το καλό ποδαρικό στον «μαραθώνιο».

Οι δύο ομάδες πέρυσι έφτασαν στα ημιτελικά των διοργανώσεων που συμμετείχαν. Η Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί και η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε στα ημιτελικά του Europa League όπου έμεινε εκτός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Βάσκοι επιστρέφοντας στη διοργάνωση έπειτα από 11 χρόνια θέλουν να εκμεταλλευτούν το «καυτό» τους «σπίτι» για κάθε αντίπαλο αλλά οι «κανονιέρηδες» δεν αστειεύονται και είναι έτοιμοι για όλα, μετρώντας αήττητο 8 αγώνων σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα και 4/5 νίκες στις πρόσφατες επισκέψεις στην Ισπανία. Στο 1.90 η νίκη της Άρσεναλ.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50!

Στο Τορίνο, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ συνθέτουν ένα παραδοσιακό ζευγάρι που έχει αναμετρηθεί μεταξύ άλλων σε δύο τελικούς, το 1997 με θρίαμβο της Μπορούσια στο Champions League (3-1) και το 1993 με θρίαμβο των «μπιανκονέρι» στον διπλό τελικό του Κυπέλλου UEFA (1-3, 3-0). Η «Γιούβε» του Ιγκόρ Τούντορ προέρχεται από θρίαμβο στο «derby d’ Italia» με την Ίντερ (4-3) και έχει… φόρα. Στο 2.05 ο «άσσος».

Πρεμιέρα με νίκη για να επισφραγίσει το νέο ξεκίνημα θέλει και η Ρεάλ που περιμένει τη Μαρσέιγ στο «Santiago Bernabeu» (22:00). Ο Τσάμπι Αλόνσο θα καθοδηγήσει για πρώτη φορά στον θεσμό την πολυνίκη των 15 τροπαίων που πέρυσι έμεινε πρόωρα εκτός (προημιτελικά) και έχει την ευκαιρία για «τρίποντο» με τους Μασσαλούς μετρώντας 4/4 απέναντί τους. Ο Εμπαπέ προέρχεται από γκολ στο ματς της La Liga με τη Σοσιεδάδ και τι καλύτερο από το να αρχίσει και ευρωπαϊκά βρίσκοντας δίχτυα, κάτι που προσφέρεται στο 3.20 για να ανοίξει το σκορ.

