Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα και με το δικό του τέρμα η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ κόντρα στη Σάντα Κλάρα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την Μπενφίκα, αφού στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ κόντρα στη Σάντα Κλάρα. Ο Οταμέντι πήρε την κεφαλιά, ο γκολκίπερ, Μπατίστα έδιωξε, αλλά ο Έλληνας φορ πήρε πρώτος το... ριμπάουντ και από κοντά πέτυχε το 1-0. Ήταν το τρίτο του γκολ στη σεζόν και δεύτερο στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, το τέρμα του Έλληνα φορ δεν ήταν αρκετό, μιας και οι Αετοί ισοφαρίστηκαν στο φινάλε.