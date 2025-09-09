Στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, τον ΓΑΣ Σβορώνου της ΕΠΣ Πιερίας, επέστρεψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.

Χωρίς ομάδα βρισκόταν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος από πέρυσι τον Νοέμβριο όταν και είχε αποχωρήσει από τον Λεβαδειακό, με τον 33χρονο έμπειρο αμυντικό να επιστρέφει στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος πήρε την απόφαση να επιστρέψει στον ΓΑΣ Σβορώνου, ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα πριν πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό και θα αγωνίζεται στα τοπικά της ΕΠΣ Πιερίας.

Η ανακοίνωση του Σβορώνου για τη μεταγραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου

«Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος επιστρέφει σπίτι του!

Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ομάδα μας, για το χωριό μας, για όλους μας.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο διεθνής ποδοσφαιριστής που έκανε καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, επιστρέφει στον τόπο που τον ανέδειξε, στην ομάδα από όπου ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα – τον ΓΑΣ Σβορώνου.

Για εμάς δεν είναι απλά μια μεταγραφή. Είναι η επιστροφή του δικού μας παιδιού. Είναι τιμή, συγκίνηση και περηφάνια να τον ξαναβλέπουμε με τα κιτρινόμαυρα, στο γήπεδο που πρωτόπαιξε ποδόσφαιρο.

Ο Κυριάκος έρχεται για να στηρίξει, να εμπνεύσει και να μεταδώσει την εμπειρία του στους νέους ποδοσφαιριστές μας. Έρχεται να δώσει δύναμη σε όλη την οικογένεια του Σβορώνου.

Καλώς ήρθες ξανά σπίτι σου, Κυριάκο»!