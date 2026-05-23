«Χωρίς Φίλτρο»: Ο Νίκος Παπαδογιάννης για τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό
Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα στον σύντομο αλλά δύσβατο δρόμο του Final Four 2026.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέταξε με επιβλητική εμφάνιση και νίκη τη Φενέρμπαχτσε, δίνοντας ραντεβού στον μεγάλο τελικό της Κυριακής με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία άτυπη αναβίωση του τελικού τόσο του Κάουνας το 2023, όσο και του Λονδίνου το 2013.
Την ώρα που η αγωνία βρίσκεται στα ύψη και η αισιοδοξία στις τάξεις των Ερυθρολεύκων για την πολυπόθητη κατάκτηση πιο διάχυτη από ποτέ, ο Νίκος Παπαδογιάννης αναλύει «Χωρίς Φίλτρο», παρέα με τη NOVA, τον απόηχο της πρόκρισης των Πειραιωτών στον 5ο διαδοχικό τους τελικό, τονίζοντας το ποιος είναι ο μεγαλύτερος «αντίπαλος» των πρωταθλητών Ελλάδας ενόψει του σπουδαίου αγώνα.
