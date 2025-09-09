Ελλάδα U21: Το γκολ του Πνευμονίδη για το 0-1 κόντρα στη Μάλτα
Ο Σταύρος Πνευμονίδης με ένα ξερό σουτ στο 14' άνοιξε το σκορ για την Εθνική Ελπίδων στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μάλτα.
Η Εθνική Ελλάδας κάτω των 21 ετών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τη Μάλτα με τη «γαλανόλευκη» να παίρνει το προβάδισμα στο 14'.
Η μπάλα στρώθηκε στον Σταύρο Πνευμονίδη λίγο έξω από την περιοχή και εκείνος αφού... ζύγισε το πόδι του έστειλε με μια σουτάρα την μπάλα στα δίχτυα των Μαλτέζων για το 0-1.
