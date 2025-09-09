Ο 51χρονος Ζε Ρομπέρτο είναι πιο... φέτες από πότε!

Ο Ζε Ρομπέρτο στα 51 του προκαλεί φρενίτιδα στα social media με το κορμί του!

Ο Ζε Ρομπέρτο, άφησε για ακόμα μία φορά το κοινό άφωνο με την απίστευτη φυσική του κατάσταση. Ο πρώην μέσος που κατέκτησε τίτλους με τη Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται ότι δεν έχει χάσει ούτε ένα… ίχνος από την παλιά του δύναμη.

Στα 51 του χρόνια, ο Ζε Ρομπέρτο φαίνεται πιο γυμνασμένος από ποτέ. Οι φωτογραφίες του από τζόγκινγκ στους δρόμους της χώρας του καφέ έχουν προκαλέσει πανικό στα social media, με πάνω από 129.000 likes και δεκάδες χιλιάδες σχόλια που εκθειάζουν το κορμί του.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, ο Ζε Ρομπέρτο που ακογούταν έντονα και για τον Ολυμπιακό κατέκτησε δύο Κόπα Αμέρικα με την Εθνική Βραζιλίας, μετρώντας 6 γκολ σε 84 συμμετοχές, και έγραψε ιστορία σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Πλέον, ως γυμναστής, εμπνέει χιλιάδες ακολούθους στο Instagram, όπου μετρά πάνω από 3,1 εκατομμύρια fans, μοιράζοντας στιγμές γυμναστικής και συμβουλές υγιεινού τρόπου ζωής.