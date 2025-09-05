Το κοινό του «Monumental» αποχαιρέτησε τον Μέσι με τον τρόπο που του άξιζε, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου να βλέπει ανεπανάληπτες εικόνες μέσα στο γήπεδο του Μπουένος Άιρες.

Απίστευτες εικόνες και ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι, που αποκάλυψε ότι δε θα ξαναπαίξει μπροστά στο κοινό της Αργεντινής με τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Ο 38χρονος σταρ της Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και από τους συμπαίκτες του στο «Monumental», πριν αλλά και μετά την αναμέτρηση με τη Βενεζουέλα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 (3-0).

Ο ίδιος ήταν συναισθηματικά φορτισμένος ήδη από το ζέσταμα, όταν άκουγε το κοινό να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Πλήθος από πανό είχαν εμφανιστεί στις κερκίδες, με τα περισσότερα να γράφουν «Σε ευχαριστούμε για όλα αρχηγέ», ενώ όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν το γήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο από τον κόσμο που έσπευσε να δει για τελευταία φορά από κοντά τον «Pulga».

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές, ωστόσο, ήταν η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Αργεντινής, με την κάμερα να εστιάζει πάνω στον δακρυσμένο Μέσι και τους επίσης συγκινημένους συμπαίκτες του. Ο ίδιος είχε στο πλευρό του τα τρία παιδιά του, ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης στην τελευταία βόλτα που έκανε στον αγωνιστικό χώρο, οι κάμερες απαθανάτισαν και τον προπονητή του, Λιονέλ Σκαλόνι, να έχει ξεσπάσει σε λυγμούς.

Ήταν το «αντίο» που άξιζε σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της χώρας και οι στιγμές αυτές δε θα μείνουν μόνο χαραγμένες στο μυαλό του ίδιου του Μέσι, αλλά και σε όσους συμπαίκτες και φιλάθλους βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο Μπουένος Άιρες για να τον δουν να παίζει τελευταία φορά στο «σπίτι» του.

