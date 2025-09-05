Το ταξίδι στο όνειρο ξεκινάει σήμερα για την Εθνική!

Η αρχή κατά το κλισέ είναι το ήμισυ του παντός και η Εθνική απέναντι στη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:45) θέλει να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στο Nations League και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και να βρεθεί ξανά στην ελίτ έπειτα από 12 χρόνια όταν είχε βρεθεί για τελευταία φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 στη Βραζιλία).

Η εκκίνηση της θητείας του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της «γαλανόλευκης» ήταν η καλύτερη δυνατή, με την ανανέωση σε πρόσωπα, τακτική και κυρίως ψυχολογία να κάνει τη διαφορά, με αποτέλεσμα την ιστορική νίκη στο «Wembley» επί της Αγγλίας (1-2) και την επιβλητική νίκη στη Γλασκώβη επί της Σκωτίας στα Playoffs του Nations League (0-3) που έδωσε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού.

Τώρα αρχίζει η ακόμα πιο σημαντική περιπέτεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον όμιλο με Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία, όπου το νεανικό σύνολο της Ελλάδας θέλει ιδανική αρχή έχοντας δύο ματς στο Φάληρο, αρχής γενομένης από αυτό με τους Λευκορώσους, ενώ τρία 24ωρα αργότερα ακολουθεί η μονομαχία με τη Δανία (8/9).

Οι πάλαι ποτέ Σοβιετικοί είναι σαφώς πιο αδύναμοι από την Εθνική, πόσω μάλλον τώρα που παίζει με άλλον «αέρα» και ψυχολογία και με αξιοπιστία στα μετόπισθεν παράλληλα με τη δημιουργία. Στο 2.20 το ακριβές σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0, 3-0.

Το φρέσκο αίμα με Κωνσταντέλια, Τζόλη, Καρέτσα, Μουζακίτη, Ζαφείρη, Βαγιαννίδη, Τζολάκη μεταξύ άλλων έχει κάνει τη διαφορά, με τη μεσοεπιθετική γραμμή να προσφέρει τα τρία γκολ του θριάμβου με τους Σκωτσέζους. Η φόρμα Κωνσταντέλια και Τζόλη δίνει ευκαιρία και το γκολ από τον άσο της Μπριζ είναι στο 2.38, ενώ στο 2.62 αντίστοιχα από τον άσο του ΠΑΟΚ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

