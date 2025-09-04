Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στους δέκα παίκτες με τα περισσότερα τρεξίματα στα οκτώ μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με μία νέα έρευνα του CIES Football Observatory, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ είναι ένας από τους δέκα παίκτες που καλύπτουν τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά 90 λεπτά στα οκτώ μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Με βάση δεδομένα που άντλησε από την πλατφόρμα skillcorner, η οποία ειδικεύεται στα data που έχουν να κάνουν με την φυσική κατάταση των παικτών (τρεξίματα, σπριντ κλπ), ο 17χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος καλύπτει ανά 90 λεπτά αγώνα απόσταση που είναι ίση με 11,82 χλμ. Η συγκεκριμένη επίδοση τον τοποθετεί στην 9η θέση της σχετικής λίστας, ένα επίτευγμα διόλου μικρό, ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή που το δυνατό του σημείο είναι η τεχνική του.

Στην πρώτη τριάδα της σχετικής λίστας βρίσκονται ο Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς της Μπάγερν Μονάχου με 12,13 χλμ., ο Αντριέν Τομασόν της Λανς με 11,94 χλμ. και ο Βίκτορ Φρόχολντ της Πόρτο με 11,93.

Τα μόνα απαιτούμενα που λήφθηκαν υπόψιν για την συγκεκριμένη έρευνα ήταν οι παίκτες να έχουν παίξει περισσότερα από δέκα παιχνίδια και ο αγωνιστικούς χρόνος σ' αυτά να ξεπερνά τα 900 λεπτά.