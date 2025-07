Ακόμη μία διάκριση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που συμπεριλήφθη στην 10άδα των νεαρών ποδοσφαιριστών της Ευρώπης σε μία συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία από το CIES.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τράβηξε τα «φώτα» της Ευρώπης πάνω χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις τόσο με την Γκενκ όσο και με την Εθνική Ελλάδας την περασμένη σεζόν.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών, συγκαταλέγεται στη λίστα με τα κορυφαία ταλέντα, προς το παρόν όμως έχει το μυαλό του στραμμένο στην ομάδα του, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Μάλιστα, ο Καρέτσας «κέρδισε» νέα διάκριση από το CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, σε συνεργασία με τη FIFA) με μία συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, ο Καρέτσας είναι στη λίστα των Κ21 με το καλύτερο ποσοστό επιτυχημένων διεισδυτικών πασών στα κορυφαία οκτώ πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Με 13.4% βρίσκεται πέμπτης στην εν λόγω κατάταξη, έχοντας από πάνω του τους Τικνάζ (16.4%, Ρίο Άβε), Κεμλέιν (14.8, Ουνιόν Βερολίνου), Μπίσοφ (14.0% Χόφενχαϊμ) και Σμιτ (13.9 Άλκμααρ).

Top U2⃣1⃣ midfielders for penetrative passes*, top 8⃣ European leagues (@impect_official) 📊

🥇 #DemirEgeTiknaz 🇹🇷 ➡️ #Besiktas

🥈 #AljoschaKemlein 🇩🇪

🥉 #TomBischof 🇩🇪 ➡️ #Bayern

* % of successful passes leaving 3 or more opponents farther from their goal than the ball pic.twitter.com/D7bVW1pvCK