Κυκλοφόρησε το τραγούδι του Σέρχιο Ράμος με τίτλο «Κυβέλη», όπου είναι έκδηλο το... παράπονό του για την αποχώρηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αφού κατέκτησε τα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατάφερε να εδραιωθεί στην ελίτ των κορυφαίων αμυντικών που έχουν υπηρετήσει το ποδόσφαιρο, ο Σέρχιο Ράμος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στην μουσική σκηνή. Μπορεί άλλωστε ακόμα να μην έχει αποσυρθεί και να αγωνίζεται στο Μεξικό με τη φανέλα της Μοντερέι, αλλά ο Ισπανός θέλει να ρίξει πετονιά και σε νερά αχαρτογράφητα για τον ίδιο.

Με τίτλο «Κυβέλη», αφιερωμένο στη διάσημη πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης όπου η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυρίζει τους τίτλους που κατακτά, ο Σέρχιο Ράμος έκανε την πρώτη μουσική απόπειρα με τραπ κομμάτι, το οποίο φυσικά μιλάει για την ομάδα της καρδιά του. Παρόλα αυτά, ο 39χρονος βγάζει κι ένα... παράπονο μέσα από τους στίχους του.

Συγκεκριμένα ο Σέρχιο Ράμος παρουσιάζεται ακόμα πληγωμένος από τον τρόπο που έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ο πρόεδρος, Φλορεντίνο Πέρεθ, κουρασμένος από τα «παζάρια» του αρχηγού της Ρεάλ για νέο συμβόλαιο, αποφάσισε να μην ενδώσει στα αιτήματα του Ισπανού και απέσυρε την πρόταση ανανέωσης προς τον Ισπανό που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι του 2021.

«Δεν ήθελα να φύγω, μου ζήτησες να πετάξω», «αν και νιώθω άσχημα χωρίς εσένα, δόξα τω Θεώ που έφυγα επειδή δεν μου φέρθηκες το ίδιο», «με ξέχασες, με άφησες στην άκρη χωρίς να μπορώ να αποφασίσω» ήταν μερικές από τις ατάκες του Ράμος στο τραγούδι, ο οποίος ωστόσο προσθέτει ότι ακόμα κι έτσι θα επέστρεφε πίσω αν η Ρεάλ τού το ζητούσε.

Αναλυτικά οι στίχοι του τραγουδιού:

«Υπάρχουν πράγματα που δεν σου είπα

Αυτό ακόμα με πονάει



Δεν ήθελα ποτέ να φύγω



Μου ζήτησες να πετάξω



Μου ζήτησες να πετάξω



Με ρώτησες



Θα σκότωνα για σένα



Σ' αγαπούσα και σε προστάτευα



Αλλά δεν ήταν μέσα μου



Μου ζήτησες να πετάξω



Ντύθηκα γκαλά



Σου έδωσα αίμα και ιδρώτα



Σε απόλαυσα και σε υπέφερα



Ελπίζω να είσαι καλά



Αν και νιώθω άσχημα χωρίς εσένα



Δόξα τω Θεώ που έφυγα.



Επειδή δεν μου φέρθηκες το ίδιο



Με αγάπησες και σε αγάπησα



Αλλά πάντα κάποιος δίνει περισσότερα



Όλα ήταν όπως τα ονειρευόμουν



Μέχρι που ήρθε η ώρα να ξυπνήσω



Σου έβαλα στέμματα



Μου έδωσες φτερά



Δεν ήξερα ότι ήταν απλώς για να με διώξουν



Και σε κοιτάζω τώρα



Είσαι ακόμα το ίδιο όμορφη



Ότι κανείς δεν είναι απαραίτητος, σε διδάσκει η ζωή



Ένας αγώνας διαρκεί 90



Και σου έδωσα 90 και τρία περισσότερα από όσα περίμενες



Ποτέ δεν κουράστηκα να προσπαθώ



Αυτή η ιστορία ήταν θρύλος



Προτιμώ να πεθάνω όρθιος παρά να ζήσω στα γόνατά μου.



Θα δώσω την καρδιά μου, ακόμα κι αν μου την επιστρέψουν κατεστραμμένη



Με ξέχασες



Με άφησες στην άκρη



Χωρίς να μπορώ να αποφασίσω



Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο



Και παρόλο που όλα ήταν έτσι

Θα χαιρόμουν πολύ να επιστρέψω.



Μία φορά και έως 1.000



Το ξέρεις, Κυβέλη»