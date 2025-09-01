Ο Βασίλης Μπάρκας έγινε... viral για τα γυαλιά με τα οποία έφυγε από την έδρα της Τσβόλε.

Ο Βασίλης Μπάρκας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ολλανδία. Ο Έλληνας γκολκίπερ συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της Ουτρέχτης στην έδρα της Τσβόλε (2-0) κρατώντας ανέπαφη στην εστία της ομάδας του.

Μάλιστα, ένας από τους οπαδούς των γηπεδούχων απηύδησε τόσο που τού πέταξε το ζευγάρι γυαλιών ηλίου του. Και ο Μπάρκας δεν δίστασε να τον... τρολάρει, παίροντάς το και φορώντας τα σε ένα σκηνικό που αναμενόμενα έγινε viral!