Μπάρκας: MVP ο Έλληνας γκολκίπερ, τού πέταξαν γυαλιά οι οπαδοί της Τσβόλε και τα... φόρεσε (vid)
Ο Βασίλης Μπάρκας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ολλανδία. Ο Έλληνας γκολκίπερ συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της Ουτρέχτης στην έδρα της Τσβόλε (2-0) κρατώντας ανέπαφη στην εστία της ομάδας του.
Μάλιστα, ένας από τους οπαδούς των γηπεδούχων απηύδησε τόσο που τού πέταξε το ζευγάρι γυαλιών ηλίου του. Και ο Μπάρκας δεν δίστασε να τον... τρολάρει, παίροντάς το και φορώντας τα σε ένα σκηνικό που αναμενόμενα έγινε viral!
Vasilios Barkas 🕶️— ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2025
