Ο νεαρός Άρτεμ Στεπάνοφ σκόραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στην Eredivisie και έγινε ο νεότερος που τα καταφέρνει τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Έχει ύψος 1.92, είναι ξανθός και έχει κοτσίδα, ενώ αγωνίζεται ως σέντερ φορ. Κάπου εδώ σταματούν οι ομοιότητες του... Ουκρανού Χάαλαντ με τον κανονικό, με τον Άρτεμ Στεπάνοφ να κερδίζει το προσωνύμιο αυτό χάρη στο εντυπωσιακό του παρουσιαστικό, που θυμίζει αρκετά τον Νορβηγό παικταρά.

Και μπορεί ο νεαρός φορ να υπολείπεται ταλέντου του Σκανδιναβού, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μάλιστα σκόραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική με τη φανέλα της Ουτρέχτης, ανοίγοντας το σκορ ενάντια στην Αϊντχόφεν! Όντας 18 ετών και 273 ημερών, ο υψηλόσωμος στράικερ έγινε ο νεαρότερος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στην Eredivisie μετά από δώδεκα χρόνια, όταν το είχε πράξει με τη φανέλα της Φίτεσε ο Μπερτράν Τραορέ (18 ετών και 218 ημερών).

Ο Στεπάνοφ αγωνίζεται στην ομάδα του Βασίλη Μπάρκα με δανεισμό από τη Λεβερκούζεν εδώ και μερικούς μήνες, με τις Ασπιρίνες να τον έχουν εντοπίσει στις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2022 και να τον φέρνουν στη Γερμανία, όπου έχει αγωνιστεί επίσης ως δανεικός στη Νυρεμβέργη. Με την πρώτη ομάδα της Μπάγερ έχει αγωνιστεί δύο φορές, ενώ στην Ολλανδία έχει ως τώρα τέσσερα τέρματα και μία ασίστ σε δέκα συμμετοχές, βοηθώντας την Ουτρέχτη στη μάχη που δίνει για την έξοδο στην Ευρώπη.

18y237d - FC Utrecht striker Artem Stepanov (18 years and 237 days) is the youngest player to find the net in three consecutive Eredivisie games since Bertrand Traoré for Vitesse in March-April 2014 (18 years and 218 days). Archer. pic.twitter.com/ztNXKoXHYK April 4, 2026