Ο Βασίλης Μπάρκας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ουτρέχτης στην Eredivisie. Στη Σαββατιάτικη εντός έδρας νίκη επί της Τέλσταρ (4-1) ο διεθνής τερματοφύλακας έκανε ακόμα ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, καθώς έκανε συνολικά έξι επεμβάσεις και σύμφωνα με το ολλανδικό ESPN ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας της 30ης αγωνιστικής.

Στην τρίτη του σεζόν με τους Ολλανδούς ο Μπάρκας μετράει 42 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων στις δυο ως αρχηγός και έχει κρατήσει 11 φορές ανέπαφη την εστία του, εκ των οποίων οι 8 σε 29 ματς της Eredivisie.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Eredivisie η Ουτρέχτη είναι στην 4η θέση με 44 βαθμούς, η οποία οδηγεί στα Play Off για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του 31χρονου, ύψους 1,96μ., διεθνή κίπερ με τους Ολλανδούς έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.