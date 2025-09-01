Η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου κρατούσε στα χέρια το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μέχρι το... 88΄, όταν η Μπράγκα ισοφάρισε σε 2-2 και την υποχρέωσε σε τρίτη σερί ισοπαλία.

Ξανά ισοπαλία για τη Ρίο Άβε των Ελλήνων. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου βρέθηκε μερικά λεπτά μακριά από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά τελικά δεν άντεξε έως το τέλος... Η Μπράγκα ισοφάρισε στο 88΄και με το τελικό 2-2 περιόρισε τους γηπεδούχους στην τρίτη τους σερί ισοπαλία στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Η Ρίο Άβε ξεκίνησε με τους Αθανασίου, Βρουσάι και Λιάβα στο αρχικό σχήμα και προηγήθηκε με πέναλτι του Κλέιτον στο 14΄. Η Μπράγκα ισοφάρισε οκτώ λεπτά αργότερα, όμως άμεσα η Ρίο Άβε ανάκτησε το προβάδισμα και πάλι με σκόρερ τον Κλέιτον στο 24΄.

Ο Συλαϊδόπουλος έριξε στο ματς και τους Ντόι - Μπακούλα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως τελευταία χαμογέλασε η Μπράγκα. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 88΄με τον Ελ Ουαζανί και στέρησαν από τη Ρίο Άβε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.