Ρίο Άβε - Μπράγκα 2-2: Ισοφαρίστηκε στο τέλος κι έμεινε με τον βαθμό η ομάδα του Συλαϊδόπουλου
Ξανά ισοπαλία για τη Ρίο Άβε των Ελλήνων. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου βρέθηκε μερικά λεπτά μακριά από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά τελικά δεν άντεξε έως το τέλος... Η Μπράγκα ισοφάρισε στο 88΄και με το τελικό 2-2 περιόρισε τους γηπεδούχους στην τρίτη τους σερί ισοπαλία στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
Η Ρίο Άβε ξεκίνησε με τους Αθανασίου, Βρουσάι και Λιάβα στο αρχικό σχήμα και προηγήθηκε με πέναλτι του Κλέιτον στο 14΄. Η Μπράγκα ισοφάρισε οκτώ λεπτά αργότερα, όμως άμεσα η Ρίο Άβε ανάκτησε το προβάδισμα και πάλι με σκόρερ τον Κλέιτον στο 24΄.
Ο Συλαϊδόπουλος έριξε στο ματς και τους Ντόι - Μπακούλα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως τελευταία χαμογέλασε η Μπράγκα. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 88΄με τον Ελ Ουαζανί και στέρησαν από τη Ρίο Άβε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.