Εθνική Ελπίδων: Ανακοινώθηκε η 25μελής αποστολή για τoν αγώνα κόντρα στη Μάλτα
Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του Κ21 EURO 2027 απέναντι στην Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).
Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Νίκος-Νέστορας Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Γιώργος Καρακασίδης.
Δείτε ΕπίσηςΕθνική Ελπίδων: Στην ΕΡΤ τα εντός έδρας παιχνίδια της για τα προκριματικά του EURO 2027
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος-Μάριος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Μάριος Σινανάϊ, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Βαγγέλης Νικολάου, Αργύρης Λιατσικούρας, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Δημήτρης Χατσίδης, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γιάννης Μπόκος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.