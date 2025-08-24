Ένας νέος τραυματισμός θα στερήσει από τον Νεϊμάρ τη συμμετοχή του στην εθνική Βραζιλίας, με τον Κάρλο Αντσελότι να τιον αφήνει εκτός λίστας σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Ο Νεϊμάρ διανύει μία δύσκολη περίοδο στη Σάντος και στα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ήρθε να προστεθεί μία αρνητική εξέλιξη που αφορά την υγεία του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έκτοτε έχει χάσει δύο συνεχόμενες προπονήσεις με την ομάδα του. Το ιατρικό τιμ ενημέρωσε άμεσα την Ομοσπονδία για το οίδημα που τού παρουσιάστηκε λίγες ώρες πριν ο Κάρλο Αντσελότι ανακοινώσει τη λίστα του για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα, ο Ιταλός κόουτς θα τον αφήσει εκτός για τα τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Χιλή και Βολιβία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ έχει να φορέσει τη φανέλα της Σελεσάο από τις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο σε ένα ματς απέναντι στην Ουρουγουάη. Αν δεν κληθεί ούτε τώρα, η απουσία του θα φτάσει τα δύο χρόνια!