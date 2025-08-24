Νεϊμάρ: Τραυματίστηκε ξανά κι ο Αντσελότι τον αφήνει εκτός εθνικής Βραζιλίας
Ο Νεϊμάρ διανύει μία δύσκολη περίοδο στη Σάντος και στα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ήρθε να προστεθεί μία αρνητική εξέλιξη που αφορά την υγεία του.
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έκτοτε έχει χάσει δύο συνεχόμενες προπονήσεις με την ομάδα του. Το ιατρικό τιμ ενημέρωσε άμεσα την Ομοσπονδία για το οίδημα που τού παρουσιάστηκε λίγες ώρες πριν ο Κάρλο Αντσελότι ανακοινώσει τη λίστα του για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα, ο Ιταλός κόουτς θα τον αφήσει εκτός για τα τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Χιλή και Βολιβία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ έχει να φορέσει τη φανέλα της Σελεσάο από τις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο σε ένα ματς απέναντι στην Ουρουγουάη. Αν δεν κληθεί ούτε τώρα, η απουσία του θα φτάσει τα δύο χρόνια!
⚠️ Agora!— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 23, 2025
Neymar tem edema na coxa, e Santos comunica CBF antes de convocação da Seleção Brasileira.
O craque sentiu um problema no treino de quinta-feira e iniciou tratamento visando o jogo contra o Fluminense, no dia 31.
A tendência é que Ancelotti não convoque o jogador… pic.twitter.com/dta28XA6wA
