Ο γιος του Νεϊμάρ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στον πατέρα του, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα του Βραζιλιάνου σταρ της Σάντος.

Ο Νεϊμάρ και ο γιος του μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή στα social media μετά τη βαρύτερη ήττα της καριέρας του Βραζιλιάνου σταρ. Το βράδυ της Κυριακής, ο εμβληματικός αρχηγός της Σάντος ξέσπασε σε δάκρυα μετά τη συντριβή της ομάδας του με 6-0 από τη Βάσκο ντα Γκάμα.

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε, μετά από έναν εφιαλτικό 18μηνο στην Αλ-Χιλάλ, όπου ταλαιπωρήθηκε από διαδοχικούς τραυματισμούς.

Η παρουσία του στη Βραζιλία έχει αφήσει ανάμεικτα συναισθήματα στους οπαδούς της ομάδας, καθώς έχει σκοράρει 6 γκολ, ενώ έχει μοιράσει 3 ασίστ σε 19 αγώνες. Ωστόσο, η Σάντος βρίσκεται στη 15η θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αυτό που δεν χρειαζόταν η ομάδα ήταν μια τόσο βαριά ήττα, με τον Νεϊμάρ να ξεσπά σε λυγμούς με τη λήξη, σκουπίζοντας τα δάκρυά του με τη φανέλα και παρηγορούμενος από μέλος του επιτελείου. ο γιος του φρόντισε με ένα υπέροχο μήνυμα να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει «Καλησπέρα, μπαμπά. Ξέρω ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα και για μας, αλλά θέλω να ξέρεις ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όταν κανείς δεν είναι στο πλευρό σου, εγώ θα είμαι πάντα εδώ για σένα.

Είσαι κάτι παραπάνω από σπουδαίος πατέρας, είσαι το είδωλό μου, η έμπνευσή μου, κι ακόμη κι όταν κλαις, θέλω να ξέρεις ότι σ’ αγαπώ πάρα πολύ. Να το θυμάσαι πάντα. Τώρα θέλω να κρατήσεις ψηλά το κεφάλι σου και να προχωρήσεις όπως πάντα. Είσαι απίστευτος. Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά» έγραψε ο Ντάβι Λούκα.

Ο Νεϊμάρ απάντησε με συγκίνηση: «Σ’ αγαπώ, μικρέ μου. Ο μπαμπάς θα ξανασταθεί στα πόδια του».

Ο Βραζιλιάνος δεν είχε ξαναζήσει τέτοιας έκτασης ήττα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο συμπατριώτης του και πρώην άσος της Λίβερπουλ, Φελίπε Κοουτίνιο, σημείωσε δύο γκολ για τη Βάσκο. Η προηγούμενη πιο βαριά ήττα στην καριέρα του ήταν το 2015, όταν η Μπαρτσελόνα είχε χάσει με 4-1 από τη Θέλτα Βίγκο στη LaLiga.

Μετά τον αγώνα, ο Νεϊμάρ εξήγησε τους λόγους που έκλαψε και δεν μάσησε τα λόγια του για την εμφάνιση της Σάντος «Ντρέπομαι. Είμαι εντελώς απογοητευμένος από την απόδοσή μας. Οι φίλαθλοι έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Λίγο μετά την ήττα, η Σάντος απέλυσε τον προπονητή Κλέμπερ Ξαβιέ, σε μια προσπάθεια να σώσει τη σεζόν.