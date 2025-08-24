Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Νάσος Νταμπίζας: «Θα είναι για πάντα το σπίτι μου»

Ο Νάσος Νταμπίζας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο μετά τη μεταγραφή του στην ιταλική Τσερινιόλα. Ο 21χρονος επιθετικός θέλησε να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο 21χρονος επιθετικός Νάσος Νταμπίζας, γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και παράγοντα Νίκου Νταμπίζα, ετοιμάζεται για το νέο του κεφάλαιο στην καριέρα του. Μετά την απόφασή του να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Serie C με την ομάδα της Τσερινιόλα, ο Νάσος θέλησε να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό, τον οποίο θεωρεί ως το σπίτι του.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, ο νεαρός επιθετικός αναφέρθηκε στα 13 χρόνια που πέρασε στις ακαδημίες του «Τριφυλλιού», εκεί όπου μεγάλωσε και έμαθε τι σημαίνει να ανήκεις σε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο.

«Από το 2012 μέχρι το 2025 έζησα το όνειρο να μεγαλώνω μέσα στον Παναθηναϊκό. Από παιδί στις ακαδημίες έμαθα τι σημαίνει να ανήκεις σε κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για όλους που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι για πάντα σπίτι μου», έγραψε χαρακτηριστικά.