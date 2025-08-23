Παίκτης της Οντάτσε Τσερινιόλα είναι με κάθε επισημότητα ο Αθανάσιος Νταμπίζας, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Την καριέρα του στην Ιταλία και την Οντάτσε Τσερινιόλα θα συνεχίσει με κάθε επισημότητα ο Θανάσης Νταμπίζας, όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.

Ο 21χρονος επιθετικός, που μέχρι πρότινος ανήκε στον Παναθηναϊκό, μετακομίζει στην ομάδα της πόλης Τσερινιόλα, η οποία αγωνίζεται στον C Όμιλο της Serie C (Γ’ Κατηγορία Ιταλίας), στην περιφέρεια της Απουλίας.

Ο Νταμπίζας σημείωσε 17 γκολ την περασμένη σεζόν με την Κ19 του Παναθηναϊκού, ενώ έχει καταγράψει και 25 συμμετοχές στη Super League 2. Παράλληλα, μετράει 70 εμφανίσεις και 31 γκολ με την Κ19, ενώ έχει βρεθεί και στην αποστολή της πρώτης ομάδας για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε Conference League και προκριματικά Champions League. Έχει κληθεί επίσης στην Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καλωσόρισες, Αθανάσιε! Η S.S. Audace Cerignola S.r.l. ανακοινώνει την οριστική απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αθανάσιου Νταμπίζα, επιθετικού γεννημένου το 2004, από τον Παναθηναϊκό. Ο Νταμπίζας γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 2004 και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός, με ύψος 1,89 μ. Την περσινή σεζόν ήταν στην αποστολή της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού για τους αγώνες του Conference League και τα προκριματικά του Champions League. Στη Super League 2 κατέγραψε 25 συμμετοχές, ενώ στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League είχε 70 εμφανίσεις και σημείωσε 31 γκολ. Έχει λάβει επίσης πολλαπλές κλήσεις στην Εθνική Ελπίδων (U21) της Ελλάδας.Ο Νταμπίζας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ο Πρόεδρος της ομάδας, Νικόλα Γκρίεκο, καλωσορίζει θερμά τον Αθανάσιο Νταμπίζα στην κιτρινομπλέ οικογένεια και του εύχεται καλή επιτυχία και πρόοδο με τη φανέλα της ομάδας. Forza Audace!»