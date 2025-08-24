Όταν λέμε «ζωή στα πλούτη», ο Κριστιάνο το εννοεί. Επτά μέρες διακοπών, ένα γιοτ με όλες τις ανέσεις και μια TikTok σεφ να φτιάχνει pancakes μεσάνυχτα και μπριζόλες ξημερώματα. Πώς ένα DM της Χεορχίνα σε μια Ισπανίδα influencer κατέληξε σε deal-όνειρο με αμοιβή που… ζαλίζει ακόμα και τραπεζίτη...

Υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι: «Τι θα έκανα αν είχα τα λεφτά του Ρονάλντο;». Ο ιδιος πλήρωσε σχεδόν 1,1 εκατομμύριο δολάρια για μια σεφ για μία εβδομάδα ωστε να μαγειρεύει 24 ώρες το 24ωρο.

Η Μάρτα, μια Ισπανίδα influencer-chef με φόντο... βιομηχανικού μηχανικού, ταξίδεψε με την οικογένεια του Κριστιάνο Ρονάλντο στο γιοτ τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Το deal κλείστηκε με ένα απλό μήνυμα στο Instagram, από τη Χεορχίνα τη σύντροφο του Πορτογάλου σούπερ σταρ η οποία εντόπισε τη Μάρτα στο TikTok και της πρότεινε συνεργασία.Το αποτέλεσμα; Μια επταήμερη «συμβίωση» πάνω σε ένα πλωτό παλάτι, όπου το μενού δεν είχε ρολόι. Αν τα παιδιά ήθελαν pancakes στις 3 τα ξημερώματα ή αν ο ίδιος ο Ρονάλντο λιγουρευόταν μπριζόλα μετά τα μεσάνυχτα, η σεφ ήταν εκεί

Ποιά είναι η Μάρτα με τους εκατομμύρια θαυμαστές;

Η σεφ Μάρτα Γκαρθία Μπου, γνωστή και ως «Μπούκι», κατάγεται από την Ισπανία, έχει σπουδάσει Βιομηχανική Μηχανική και είναι σύμβουλος της Deloitte, σύμφωνα με το LinkedIn της. Παράλληλα, έχει χτίσει μια δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο και στην κουζίνα, με σχεδόν μισό εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok και περίπου 400.000 στο Instagram.

Το περιεχόμενό της στα social media την έχει φέρει κοντά σε αρκετές διασημότητες, όπως τον τραγουδιστή των Καναρίων Νήσων Quevedo, ενώ τα βίντεό της ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια views.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η Μάρτα επέστρεψε σπίτι της με περίπου 1,1 εκατομμύριο δολάρια για μια εβδομάδα εργασίας που απαιτούσε διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η ίδια δήλωσε: «Αν θέλουν μπριζόλα στις δύο το πρωί, θα ξυπνήσω εκείνη την ώρα και θα τους την ετοιμάσω. Δεν θα είναι εύκολο, ειδικά επειδή θα ταξιδεύουν με όλη την οικογένεια και τα μικρά παιδιά έχουν τις πιο παράξενες επιθυμίες. Θα είναι ένα… θέαμα».