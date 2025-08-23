Το 100ο γκολ του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία δεν αρκούσε για την Αλ Νασρ, η οποία ισοφαρίστηκε στο τέλος (2-2) και λύγισε στα πέναλτι από την Αλ Αχλί που κατέκτησε το Super Cup.

Κρατούσε το τρόπαιο στα χέρια της μέχρι το 89΄, αλλά στο τέλος το παρέδωσε στην Αλ Αχλί. Η Αλ Νασρ με σκόρερ τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έφτασε τα 100 γκολ με την ομάδα προηγούνταν με 2-1 έως το 89ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως το γκολ ισοφάρισης του Ιμπάνιεζ (2-2) έστειλε το Super Cup Σαουδικής Αραβίας να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί όπου η Αλ Αχλί αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και με το τελικό 5-3 στη ρώσικη ρουλέτα κατέκτησε τον πρώτο της φετινό τίτλο.

Το σκορ για την Αλ Νασρ είχε ανοίξει ο Ρονάλντο με εύστοχο πέναλτι στο 41΄φτάνοντας αισίως τα 100 γκολ με το κλαμπ, όμως η Αλ Αχλί απάντησε με τον Κεσί στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 82΄ο Μπρόζοβιτς ανάκτησε το προβάδισμα για την ομάδα του Ζεσούς, όμως ο Ιμπάνιεζ στο 87΄διαμόρφωσε το 2-2 κι έστειλε τον τελικό στα πέναλτι.

Η χαμένη εκτέλεση του Αλ Καϊμπαρί τελικά έμελλε να στοιχίσει το τρόπαιο στην Αλ Νασρ παρά τα εύστοχα χτυπήματα των Ρονάλντο, Μπρόζοβιτς και Ζοάο Φέλιξ, με την Αλ Αχλί των Μαχρέζ, Τόνεϊ και Κεσί να κατακτάει το τρόπαιο.