Δείτε τί περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τη συνέχεια της Εθνικής στο τουρνουά «Ακρόπολις» και την πρεμιέρα της Bundesliga.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (22/8) ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Η «γαλανόλευκη» άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο πρώτο παιχνίδι επικρατώντας με άνεση της Λετονίας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι διεθνείς μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα, ενθουσιάζοντας τους περίπου 10.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Στο σημερινό ραντεβού είναι την Παρασκευή στις 20:00, πάλι στο ΟΑΚΑ, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πρόκειται για την τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ευρωμπάσκετ της Κύπρου. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ News.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα και η Bundesliga με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται τη Λειψία.

Οι Βαυαροί, με τον Βενσάν Κομπανί στον πάγκο και νέες προσθήκες όπως ο Λουίς Ντίαζ, θέλουν να ξεκινήσουν δυνατά τη σεζόν φέτος. Από την άλλη, η Λειψία θέλει να κάνει ένα restart μετά τη μέτρια περσινή της πορεία. Το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά στις 21:30 από τη Novasports3.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας