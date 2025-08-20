Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Τουρκία για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Τραμπζονσπόρ.

Τι κι αν όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα ήταν ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ρενάτο Σάντσες, νωρίτερα «έσκασε» η βόμβα από την «L’Equipe», που αποκαλύπτει ότι η Τραμπζονσπόρ μπήκε… σφήνα στην απόκτηση του Πορτογάλου χαφ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου αναφέρει πως ο εκπρόσωπος του Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους της ομάδας της Τραπεζούντας.

Να θυμίσουμε πως ο 28χρονος κεντρικός χαφ ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο δεν υπολογίζεται από το τεχνικό επιτελείο της γαλλικής ομάδας και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Μπενφίκα, όπου έγραψε 21 συμμετοχές και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα μία φορά, ωστόσο η ρήτρα αγοράς των 10 εκατομμυρίων ευρώ δεν ενεργοποιήθηκε από τους «Αετούς».