Νέα δεδομένα από την Equipe: «Κοντά στην Τράμπζονσπορ ο Σάντσες!»

Η Equipe με δημοσίευμά της υποστηρίζει ότι ο Ρενάτο Σάντσες θα κλείσει στην Τράμπζονσπορ παρά τις προχωρημένες συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες, ωστόσο η Equipe έχει διαφορετική άποψη. Όπως αναφέρουν με δημοσίευμά τους οι Γάλλοι, μαζί με τους Πράσινους και η Τράμπζονσπορ κατέθεσε πρόταση για τον δανεισμό του, με τη δεύτερη να έχει μάλιστα το προβάδισμα.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Πορτογάλου χαφ και της ομάδας της Τραπεζούντας.

Αναλυτικά όσα λέει το δημοσίευμα:

«Επιστρέφοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά από δανεισμό για 21 αγώνες στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, ο Ρενάτο Σάντσες τοποθετήθηκε στο «loft» των Παριζιάνων. Ωστόσο, αναμένεται να αποχωρήσει. Ο 28χρονος Πορτογάλος, που έχει συμβόλαιο έως το 2027, είχε δύο προτάσεις στο τραπέζι: μία από τον Παναθηναϊκό και μία από την Τράμπζονσπορ. Και οι δύο σύλλογοι κατέθεσαν πρόταση δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν. Τις τελευταίες ώρες, όλα δείχνουν προς τη μετακίνηση του μέσου στην Τουρκία.»