Βαγιαννίδης: Στον πάγκο για δεύτερο σερί ματς με την Σπόρτινγκ
Το 2/2 θα ψάξει η Σπόρτινγκ, η οποία αναμετράται απόψε (22:30) με την Αρκούκα εντός έδρας. Τα Λιοντάρια προέρχονται από τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Κάσα Πία, σε ένα ματς που ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκε στην πάγκο και δεν αγωνίστηκε για την Σπόρτινγκ.
Ο Έλληνας μπακ δεν πήρε φανέλα βασικού από τον Ρουί Μπόρζες ούτε απέναντι στην Αρούκα και επομένως θα παρακολουθήσει από τον πάγκο την προσπάθεια των συμπαικτών του.
💺 Suplentes dos Leões:— Sporting CP (@SportingCP) August 17, 2025
Virgínia, Quenda, Harder, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Quaresma, Travassos e João Simões. #SCPFCA
Στη θέση του δεξιού μπακ ο Μπόρζες επέλεξε τον Ιβάν Φρεσνέντα. Ο 20χρονος Ισπανός έπαιξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σπόρτινγκ σε 32 ματς σκοράροντας τρία γκολ. Ο Φρεσνέντα βρίσκεται στο ρόστερ των Λιονταριών από το 2023.
