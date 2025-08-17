Η Σπόρτινγκ υποδέχεται στη Λισαβόνα την Αρούκα για την δεύτερη αγωνιστική της Liga Portugal, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

Το 2/2 θα ψάξει η Σπόρτινγκ, η οποία αναμετράται απόψε (22:30) με την Αρκούκα εντός έδρας. Τα Λιοντάρια προέρχονται από τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Κάσα Πία, σε ένα ματς που ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκε στην πάγκο και δεν αγωνίστηκε για την Σπόρτινγκ.

Ο Έλληνας μπακ δεν πήρε φανέλα βασικού από τον Ρουί Μπόρζες ούτε απέναντι στην Αρούκα και επομένως θα παρακολουθήσει από τον πάγκο την προσπάθεια των συμπαικτών του.

💺 Suplentes dos Leões:



Virgínia, Quenda, Harder, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Quaresma, Travassos e João Simões. #SCPFCA — Sporting CP (@SportingCP) August 17, 2025

Στη θέση του δεξιού μπακ ο Μπόρζες επέλεξε τον Ιβάν Φρεσνέντα. Ο 20χρονος Ισπανός έπαιξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σπόρτινγκ σε 32 ματς σκοράροντας τρία γκολ. Ο Φρεσνέντα βρίσκεται στο ρόστερ των Λιονταριών από το 2023.