Δύσκολη πρεμιέρα για τη Μπενφίκα, η οποία δεινοπάθησε στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα, αλλά με εύστοχο πέναλτι του Παυλίδη ξεκίνησε με το δεξί τη σεζόν (0-1).

Ιδανική πρεμιέρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα για τη Μπενφίκα με υπογραφή του Βαγγέλη Παυλίδη. Όπως και στο Super Cup με τη Σπόρτινγκ, έτσι και τώρα ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το μοναδικό γκολ των Αετών και τους χάρισε μια δύσκολη νίκη με 1-0 επί της Εστρέλα Αμαδορα. Στο 60΄συγκεκριμένα ο σέντερ φορ της Μπενφίκα έστησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι και εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα, ανοίγοντας παράλληλα λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα με το πρώτο του γκολ.