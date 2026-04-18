Η ουραγός και σχεδόν υποβιβασμένη AFS έβαλε δύσκολα στη Ρίο Άβε, όμως η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2, με γκολ του Ανδρέα Ντόη.

Το γκολ του Πόλμαν στο 18' έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, ωστόσο οι Τομανέ (32') και Λίμα (68') ανέτρεψαν τα δεδομένα και έδωσαν το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Εντούτοις, ο Ντόη σκόραρε με κοντινή προσπάθεια στο 79' και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τους Βρουσάι, Μάνσα και Παπακανέλλο να παίρνουν επίσης χρόνο συμμετοχής για τη Ρίο Άβε.