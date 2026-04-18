Πορτογαλία: Ισοπαλία με γκολ του Ντόη για τη Ρίο Άβε

Πορτογαλία: Ισοπαλία με γκολ του Ντόη για τη Ρίο Άβε

Γιάννης Πολιάς
Πορτογαλία: Ισοπαλία με γκολ του Ντόη για τη Ρίο Άβε

Με γκολ του Ανδρέα Ντόη, η Ρίο Άβε πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2, ενάντια στην AFS.

Η ουραγός και σχεδόν υποβιβασμένη AFS έβαλε δύσκολα στη Ρίο Άβε, όμως η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2, με γκολ του Ανδρέα Ντόη.

Το γκολ του Πόλμαν στο 18' έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, ωστόσο οι Τομανέ (32') και Λίμα (68') ανέτρεψαν τα δεδομένα και έδωσαν το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Εντούτοις, ο Ντόη σκόραρε με κοντινή προσπάθεια στο 79' και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τους Βρουσάι, Μάνσα και Παπακανέλλο να παίρνουν επίσης χρόνο συμμετοχής για τη Ρίο Άβε.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    PRIMEIRA LIGA Τελευταία Νέα