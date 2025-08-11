Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Πειραίως προχώρησε σε μια γενναιόδωρη και συγκηνητική δωρεά για το Ορφανοτροφείο του Βόλου!

Τα εισιτήρια του Φιλανθρωπικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου που πραγματοποιείται στον Βόλο με σκοπό τη παροχή οικονομικής βοήθειας στο ορφαντροφείο Βόλου, κάλυψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της διοίκησης του ορφανοτροφείου του Βόλου με μια κίνηση αλληλεγγύης.

Το τουρνουά διοργανώνεται σο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη συμμετοχή του Βόλου, του Πανσερραϊκού, της ΑΕΛ και του Λεβαδειακού. Το αρχικό πλάνο ήταν τα έσοδα από τα εισιτήρια για τα οποία η τιμή τους ανερχόταν 5 ευρώ να δοθούν στο Ορφανοτροφείο Βόλου, ωστόσο τα έσοδα αυτά καλύφθηκαν απο τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ορφανοτροφείου:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με συγκινητικό τρόπο στο αίτημα της Διοίκησης του Ορφανοτροφείου Βόλου, προχώρησε σε μία εξαιρετικά γενναιόδωρη και ουσιαστική δωρεά, καλύπτοντας την αγορά εισιτηρίων του Φιλανθρωπικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου.

Η συμβολή αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αποτέλεσε καταλύτη για την επιτυχία του σκοπού μας, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια προσφορά — είναι μια πράξη καρδιάς. Μια πράξη που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται από ανθρώπους με όραμα και αξίες, μπορεί να αγγίξει ζωές και να προσφέρει πραγματική ελπίδα εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Εκφράζουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, για τη συγκλονιστική στήριξή του. Ευχόμαστε και προσδοκούμε να συνεχίσει να είναι πολύτιμος αρωγός στο δύσκολο έργο μας, πάντα για το καλό και το μέλλον των παιδιών μας».