Ο Βόλος έκλεισε θέση στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά του. Οι Θεσσαλοί έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Πανσερραϊκό και με πρωταγωνιστή τον Σιαμπάνη, ο οποίος έκανε δυο αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι (7-6) και έστειλε την ομάδα του στο «ραντεβού» με το Λεβαδειακό (12/8, 21:00), ο οποίος νωρίτερα νίκησε την ΑΕΛ με 2-0. Σερραίοι και Λαρισαίοι θα αναμετρηθούν την Τρίτη στο μικρό τελικό.

Το παχνίδι είχε κακό ρυθμό και ελάχιστες φάσεις. O Bόλος είχε τις δυο μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, καθώς ο Κάργας είχε δοκάρι με κεφαλιά και ο Χούνπι στις καθυστερήσεις είχε καλή στιγμή για να σκοράρει, όταν βγήκε τετ α τετ, πλάσαρε αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.

Η διαδικασία των πέναλτι στο Βόλος - Πανσερραϊκός