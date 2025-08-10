Βόλος - Πανσερραϊκός 7-6 πεν. (0-0 κ.δ.): Ο Σιαμπάνης έστειλε τους Θεσσαλούς στον τελικό
Ο Βόλος έκλεισε θέση στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά του. Οι Θεσσαλοί έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Πανσερραϊκό και με πρωταγωνιστή τον Σιαμπάνη, ο οποίος έκανε δυο αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι (7-6) και έστειλε την ομάδα του στο «ραντεβού» με το Λεβαδειακό (12/8, 21:00), ο οποίος νωρίτερα νίκησε την ΑΕΛ με 2-0. Σερραίοι και Λαρισαίοι θα αναμετρηθούν την Τρίτη στο μικρό τελικό.
Το παχνίδι είχε κακό ρυθμό και ελάχιστες φάσεις. O Bόλος είχε τις δυο μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, καθώς ο Κάργας είχε δοκάρι με κεφαλιά και ο Χούνπι στις καθυστερήσεις είχε καλή στιγμή για να σκοράρει, όταν βγήκε τετ α τετ, πλάσαρε αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.
Η διαδικασία των πέναλτι στο Βόλος - Πανσερραϊκός
- Γκολ Χουάνπι 1-0
- Γκολ Μασκανάκης 1-1
- Γκολ Γρόσδης 2-1
- Γκολ Ιβάν 2-2
- Γκολ Ασεχνούν 3-2
- Γκολ Γκελασβίλι 3-3
- Γκολ Κύρκος 4-3
- Ουαγκέ - Απόκρουση Σιαμπάνη
- Τριανταφύλλου - Άουτ
- Γκολ Δορναλή 4-4
- Γκολ Σιαμπάνης 5-4
- Γκολ Γκιγιόμ 5-5
- Γκολ Λυκουρίνος 6-5
- Γκολ Γεωργιάδης 6-6
- Γκολ Μύγας 7-6
- Καρασαλίδης - Απόκρουση Σιαμπάνη
