Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του «χορταστικού» τελικού του Community Shield, εκεί όπου η Κρίσταλ Πάλας πήρε το τρόπαιο νικώντας τη Λίβερπουλ με 3-2 στα πέναλτι.

Η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ξανά ιστορία! Οι Αετοί, μερικούς μήνες μετά την κατάκτηση του FA Cup, πανηγύρισαν και το τρόπαιο του Community Shield επικρατώντας 3-2 της Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στο 4' με τον Εκιτικέ και η Πάλας απάντησε με το πέναλτι του Ματετά στο 17'. Ο Φρίμπονγκ στο 21' έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τους Reds με λόμπα, όμως οι Αετοί είχαν και πάλι απάντηση. Στο 77' ο Σαρ ισοφάρισε και με το 2-2 το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, πρωταγωνίστησε ο Χέντερσον που απέκρουσε δύο εκτελέσεις των Reds, με τη Πάλας να κατακτά μετά από μία δραματική διαδικασία τον πρώτο τίτλο της σεζόν.