Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ: «Εκρηκτικό» ξεκίνημα στον τελικό, άνοιξαν λογαριασμό Εκιτικέ και Φρίμπονγκ (vid)
«Εκρηκτικό» είναι το ξεκίνημα του τελικού του Community Shield στο «Γουέμπλεϊ» με τρία γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
Η Λίβερπουλ πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Εκιτικέ που παράλληλα άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των Reds στο 4ο λεπτό. Ο Βιρτς τον τροφοδότησε κι εκείνος με συρτό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής βρήκε δίχτυα.
HUGO EKITIKE WHAT A GOAL ON YOUR LIVERPOOL DEBUT— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) August 10, 2025
pic.twitter.com/f6tv2zfS6P
Ωστόσο, η απάντηση της Πάλας ήρθε στο 17' με το εύστοχο πέναλτι του Ματετά, μετά το λάθος στο οποίο υπέπεσε ο Φαν Ντάικ. Παρ' όλα αυτά, η Λίβερπουλ απέκτησε εκ νέου προβάδισμα με τη φανταστική λόμπα του Φρίμπονγκ από δύσκολη γωνία που έκανε το 2-1 στο 21'.
FRIMPONG SCORES FOR LIVERPOOL! WHAT A CHIP! WHAT A DEBUT! pic.twitter.com/QbJmAetLCS— ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025
