Οι νεοφερμένοι της Λίβερπουλ σκοράρουν και οι Reds βρίσκονται σε θέση οδηγού στον τελικό του Community Shield απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

«Εκρηκτικό» είναι το ξεκίνημα του τελικού του Community Shield στο «Γουέμπλεϊ» με τρία γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η Λίβερπουλ πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Εκιτικέ που παράλληλα άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των Reds στο 4ο λεπτό. Ο Βιρτς τον τροφοδότησε κι εκείνος με συρτό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής βρήκε δίχτυα.

HUGO EKITIKE WHAT A GOAL ON YOUR LIVERPOOL DEBUT



Ωστόσο, η απάντηση της Πάλας ήρθε στο 17' με το εύστοχο πέναλτι του Ματετά, μετά το λάθος στο οποίο υπέπεσε ο Φαν Ντάικ. Παρ' όλα αυτά, η Λίβερπουλ απέκτησε εκ νέου προβάδισμα με τη φανταστική λόμπα του Φρίμπονγκ από δύσκολη γωνία που έκανε το 2-1 στο 21'.