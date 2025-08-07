Ταυτοποιήσεις και σύλληψη για ενέδρα οπαδών έξω από σπίτι αντιπάλου

Δείτε το δελτίο Τύπου της αστυνομίας σχετικά με το οπαδικό επεισόδιο που έγινε πέρυσι στον Άγιο Δημήτριο...

Κοντά στην εξιχνίαση ενός ακόμα οπαδικού επεισοδίου, είναι οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα όσα έκαναν γνωστά μέσω δελτίου Τύπου την Πέμπτη.

Πρόκειται για αυτό που είχε γίνει πέρυσι στον Άγιο Δημήτριο, όταν περίπου 5 άτομα, είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι αντιπάλου και τον περίμεναν να γυρίσει για να του επιτεθούν.

Το δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστρικής επίθεσης με οπαδικό υπόβαθρο, που έλαβε χώρα την 27-11-2024 σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Για την υπόθεση, μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκαν -2- οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Όπως προέκυψε, οι ανωτέρω, από κοινού με ακόμα -3- μη ταυτοποιημένα άτομα, ανέμεναν οπαδό άλλης ομάδας έξωθεν της οικίας του και όταν εκείνος στάθμευσε την μοτοσυκλέτα του, κινήθηκαν εναντίον του εξυβρίζοντάς τον.

Στη συνέχεια, το θύμα διέφυγε τρέχοντας από το σημείο και οι δράστες αφαίρεσαν από τη μοτοσικλέτα του αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, προκαλώντας, παράλληλα, φθορές σε αυτή, με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν και φωτογράφησαν τη μοτοσυκλέτα, στην οποία προκάλεσαν περαιτέρω φθορές.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι φωτογραφία από την εν λόγω επίθεση αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από χρήστη που αναρτά υλικό οπαδικού περιεχομένου για λογαριασμό οπαδών συγκεκριμένης ομάδας.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του συγκεντρωθέντος υλικού και ανάλυσης ψηφιακών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι -2- από τους δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 στις οικίες τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κινητά,

μικροποσότητα κάνναβης,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

-2- σπρέι,

-2- φούτερ οπαδικού περιεχομένου,

πλήθος αυτοκόλλητων διαφορετικών ομάδων και

μπρελόκ ομάδας.

Ο ένας δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.