O Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε σε ένα... μαγικό τρίποντο με ταμπλό στο φινάλε για να κλειδώσει τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC επικρατώντας με 104-107 έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Οι δυό τους έκαναν... μαγικά στην τέταρτη περίοδο με τον Ντέιβις να έχει συνολικά 22 πόντους, ενώ στο 4ο δεκάλεπτο μόνο ευστόχησε σε 13 πόντους, πετυχαίνοντας τρία τρίποντα, ένα δίποντο και 2 βολές. Στον αντίποδα ο Ναν τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, εκ των οποίων οι 11 με τρία δίποντα, ένα τρίποντο και 2 βολές στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ προσέφερε ένα από τα highlights της αναμέτρησης στο φινάλε της τελευταίας περιόδου σουτάροντας και ευστοχώντας σε buzzer beater τρίποντο με ταμπλό μπροστά στον Εμφιόντου Καμπενγκέλε 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μάλιστα, η EuroLeague στο βίντεο με την εν λόγω φάση έχει βάλει soundtrack την αγαπημένη κλασσική μουσική του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

POV: what played in @NIGEL_HAYES head during that shot pic.twitter.com/vkpWVHPGYZ — EuroLeague (@EuroLeague) March 24, 2026



