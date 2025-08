Champions League: Με το know how και Ακτούρκογλου στη Γαλλία η Μπενφίκα, με Ντουράν και αβαντάζ στον πάγκο η Φενέρ στο Ρότερνταμ

Ανάλυση και προγνωστικά για τα προκριματικά στο UEFA Champions League

Κορυφώνεται η μάχη της προκριματικής φάσης του UEFA Champions League, με τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (6/8) να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις κόντρες Νις - Μπενφίκα και Φέγενορντ - Φενέρμπαχτσε να ξεχωρίζουν (22:00).

Την περσινή σεζόν, η Νις τερμάτισε στην 4η θέση της Ligue 1 και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης. Έδωσε έξι φιλικά προετοιμασίας και είχε καλή εικόνα, με τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Επιτυχημένο το τελευταίο τεστ, στο 3-2 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου εμφανίστηκαν ξανά τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της. Γρήγορη ομάδα, μεθοδική και με λύσεις μεσοεπιθετικά αλλά και κενά στην ανασταλτική της λειτουργία.

Η Μπενφίκα πάλεψε με τη Σπόρτινγκ την περσινή σεζόν για τους εγχώριους τίτλους αλλά έμεινε με άδεια χέρια. Θετική η παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου έφτασε στη νοκ άουτ φάση και αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπαιούχο Τσέλσι στην παράταση. Επικράτησε 3-2 της Φενέρμπαχτσε σε φιλική αναμέτρηση και ξεκίνησε με τρόπαιο τη σεζόν, καθώς νίκησε 1-0 την Σπόρτινγκ στον τελικό του Super Cup Πορτογαλίας χάρη σε τέρμα του Παυλίδη στο 50'.

Η Νις είναι γεμάτη ταλέντο και ενθουσιασμό, υπολείπεται ωστόσο εμπειρίας σε αυτό το επίπεδο. Η Μπενφίκα διαθέτει ποιότητα, know how σε τέτοιες καταστάσεις και έχει υψηλό επίπεδο ομοιογένειας. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Ακτούρκογλου 1+ σουτ στην εστία & Νις Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 7.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο Ρότερνταμ, η Φέγενορντ υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε. Στην 3η θέση της Eredivisie οι γηπεδούχοι την περσινή σεζόν, πήραν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Προβλημάτισε στα φιλικά η ομάδα του Φαν Πέρσι, με τρεις ήττες, μια ισοπαλία και δύο νίκες, ωστόσο το τελευταίο τεστ ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Τουλάχιστον όσο μαρτυρά το 4-0 επί της Βόλφσμπουργκ, όπου η Φέγενορντ είχε 22(9) τελικές, εννέα κερδισμένα κόρνερ και 2.89 xG με 52% κατοχή μπάλας.

Έδωσε μάχη τίτλου πέρσι η Φενέρ, περιορίστηκε ωστόσο στη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ. Στη διάρκεια της προετοιμασίας έδωσε πέντε φιλικά και έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση για την εποχή. Ηττήθηκε μόνο από τη Μπενφίκα (3-2) και πέτυχε τέσσερις νίκες, με τελευταία το 1-0 επί της Λάτσιο. Έχει πολύ γεμάτο ρόστερ, με βάθος λύσεων, τον Μουρίνιο στον πάγκο και φιλοδοξεί να φτάσει στους ομίλους του Champions League καθώς έχει κάνει μια πολύ σοβαρή επένδυση.

Στις λεπτομέρειες θα κριθεί η πρόκριση από αυτό το ζευγάρι. Η Φέγενορντ παίζει σε υψηλό ρυθμό και πιέζει πάντα για το γκολ, ωστόσο δυσκολεύεται να ισορροπήσει στις γραμμές της, παρουσιάζοντας συχνά μια αφέλεια ανασταλτικά. Η Φενέρ είναι πιο έμπειρη, με πολλή ποιότητα και πιο ψημένη στα νοκ άουτ. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Ντουράν & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

