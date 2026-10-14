Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League, μετά τα αποτέλεσματα της Τρίτης (14/10).

Η ΑΕΚ ταξιδεύει σήμερα στο Λονδίνο και το «Stamford Bridge» για να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, Live από το Gazzetta) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, που θα τη βοηθήσουν να συνεχίσει την καλή της πορεία στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως στην πρεμιέρα της, η Ένωση επικράτησε της Λασκ στην «Allwyn Arena» και τώρα ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι τους πρωταθλητές Ουκρανίας, για να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες της να είναι στην τελική 24αδα του τουρνουά.

Μάλιστα, μετά και απο τα απρόσμενα αποτελέσματα της προηγούμενης ημέρας, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται πλέον σε πλεονεκτική θέση. Συγκεκριμένα η εντός έδρας νίκη της Σαμπάχ επί της Σλάβια Πράγας, και το μεγάλο «διπλό» της Κλαμπ Μπριζ μέσα στο «Σαν Σίρο» κόντρα στην Ίντερ, καθώς και η ήττα της Λανς από την Σπόρτινγκ, αλλά και της Αϊντχόφεν από τη Λειψία, αυξήσαν τις πιθανότητες των πρωταθλητών Ελλάδας να βρεθούν στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικότερα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει στην ΑΕΚ 51,7% πιθανότητες να βρεθεί μέσα στην τελική 24αδα της διοργάνωσης, ενώ οι πιθανότητες να τερματίσει στις θέσεις 1 έως 8 και να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στους «16» ανέρχονται μόλις 5,2%.

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Φυσικά ένα ενδεχόμενο «διπλό» απόψε μέσα στο Λονδίνο θα αυξήσουν σημαντικά τις ευκαιρίες της Ένωσης να περάσει στη νοκ άουτ φάση του Champions League και να συνεχίσει την πορεία της στην Ευρώπη και μετά το πέρας της League Phase.