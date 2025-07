Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Νασρ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ, που τις περασμένες ημέρες φαινόταν να έχει «κλείσει» στην Μπενφίκα.

«Αρπαγή» από την Μπενφίκα πάει να κάνει η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς βρίσκεται σε επαφές με την Τσέλσι και τον ίδιο τον Ζοάο Φέλιξ, για να τον κάνει δικό της.

Ο 25 ετών Πορτογάλος που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Έντσο Μαρέσκα για τη νέα σεζόν, ήταν σύμφωνα με ρεπορτάζ «μια ανάσα» από την επιστροφή στην πατρίδα του, για λογαριασμό των «Αετών», με τους οποίους ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε το μεγάλο βήμα για τη La Liga και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέτρεψε τα πάντα.

Με ανάρτησή του στο X, ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις τόσο με τον ίδιο τον Φέλιξ όσο και με την Τσέλσι, έχοντας στείλει επίσημη πρόταση στους «μπλε». Μάλιστα γράφει πως η συμφωνία είναι πολύ κοντά, και οι τελικές λεπτομέρειες θα συζητηθούν τις επόμενες ώρες.

🚨💣 Al Nassr are in advanced talks to sign João Félix and hijack Benfica’s move!



Understand Al Nassr have sent permanent deal proposal to Chelsea and contract proposal to João.



The agreement is close as final details are set to be discussed in the next 24/48h. pic.twitter.com/98MfrB4pjo