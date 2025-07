Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record», η Μπενφίκα ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ στα 25 εκατ. ευρώ, για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή (25/7), ώστε ο 25χρονος μεσοεπιθετικός να προλάβει να αγωνιστεί στο Eusebio Cup, που θα διεξαχθεί στο «Ντα Λουζ». Αντίπαλος της Μπενφίκα θα είναι η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο, σε ένα φιλικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αυτό που έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Αετούς ήταν η έντονη επιθυμία του Φέλιξ να επιστρέψει στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μίλαν ως δανεικός από την Τσέλσι, καταγράφοντας 21 γκολ, τρία γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

