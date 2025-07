Ήθελε να πανηγυρίσει σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά κατέληξε να αποχωρεί με φορείο. Ο Κέσλεϊ Τζάμερσον, επιθετικός της Grêmio Prudente, τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο έπειτα από «Siuuu».

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα Mόντε Αζούλ - Γκρέμιο Προυντέντε για το Copa Paulista της Βραζιλίας. Ο 29χρονος επιθετικός Κέσλεϊ Τζάμερσον ισοφάρισε προσωρινά στο 1-1 και πανηγύρισε με το χαρακτηριστικό άλμα και το «Siuuu» του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως η προσγείωση αποδείχθηκε… καταστροφική.

Το αριστερό του γόνατο γύρισε αφύσικα, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος ουρλιάζοντας από πόνο. Ο αγώνας διεκόπη και η αποχώρησή του ήταν αναπόφευκτη. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό, πιθανώς ρήξη συνδέσμων.

Το video του τραυματισμού έγινε viral, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα social media – από χιούμορ μέχρι ανησυχία για την κατάσταση του παίκτη. Ίσως, τελικά, το να αντιγράψει κανείς τον CR7 δεν είναι και τόσο… ασφαλές.

Meanwhile in the Brazilian lower leagues, Gremio Prudente’s Kesley injured himself in bizarre circumstancespic.twitter.com/suti061ucl