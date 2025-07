Σύμφωνα με την Globo, ο Νταβίντε Αντσελότι συμφώνησε με την Μποταφόγκο ώστε να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Ο γιος του Κάρλο Ανσελότι, Νταβίντε, είναι έτοιμος να κάνει το δικό του βήμα ως πρώτος προπονητής, αναλαμβάνοντας τη Μποταφόγκο, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι Βραζιλιάνοι. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να φτάσει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει και το τυπικό της υπόθεσης.

Ο 35χρονος ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον πατέρα του το 2012 και από τότε έχει υπάρξει ως βοηθός του σε πέντε ομάδες: Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Νάπολι, Έβερτον και, πιο πρόσφατα, στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Επιπλέον, η συμφωνία με την Μποταφόγκο θα επιτρέψει στον 'ιδιο να συνεχίσει παράλληλα το έργο του ως βοηθός προπονητή στην «Σελεσάο».

Η Μποταφόγκο που κέρδισε πέρυσι τους τίτλους της Βραζιλιάνικης Serie A και το Copa Libertadores βρισκόταν χωρίς προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ρενάτο Πάιβα λόγω του αποκλεισμού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

Ο Ιταλός στο μεταξύ έφθασε κοντά στο να αναλάβει τη Ρέιντζερς.

