Τέλος στις φήμες αναφορικά με το μέλλον του έβαλε ο Πορτογάλος σταρ, αφού δήλωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Αλ Νασρ παρά τις αρκετές προτάσεις που έλαβε.

Δεν πάει πουθενά ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παρά τις πάμπολλες φήμες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ εκπνέει στις 30 Ιουνίου, επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά την κατάκτηση του 2ου Nations League της καριέρας του, με την Πορτογαλία να κερδίζει στα πέναλτι την Ισπανία, ο 40χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου κλήθηκε να μιλήσει για την επόμενη μέρα. Αρχικά, αφού τόνισε πως πλέον το τέλος της καριέρας του πλησιάζει, ο CR7 απάντησε πως θα παραμείνει στην Αλ Νασρ, παρά το γεγονός πως είχε αρκετές προτάσεις.

«Το μέλλον μου; Δεν θα αλλάξει κάτι. Στην Αλ Νασρ», είπε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο, που μετράει 93 γκολ και 19 ασίστ με την ομάδα της Saudi Pro League.

