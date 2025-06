Τέλος στην σπουδαία καριέρα του έβαλε σε ηλικία 38 ετών ο Ντρις Μέρτενς, όπως ο ίδιος αποκάλυψε με δηλώσεις του, κουβαλώντας στην πλάτη του 820 επίσημους αγώνες.

Αυλαία στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Ντρις Μέρτενς. Ο άσος της Γαλατάσαραϊ αποφάσισε σε ηλικία 38 ετών να κρεμάσει τα παπούτσια του, όντας πλέον «γεμάτος» από τα όσα έζησε και κατάφερε στην πορεία του στο ποδόσφαιρο, ενώ αποκάλυψε πως θα παίξει μια ακόμη φορά, για χάρη του «παντοτινού αρχηγού του», Μάρεκ Χάμσικ.

🇧🇪👋 Dries Mertens (38) says he has retired from football, but will play one last time for his former Napoli captain Marek Hamšik... 🥹



"I have retired from football but I will put on my boots for the last time for Hamsik. He will always be my captain." 💙 (@demarkesports) pic.twitter.com/tTkgY6k0mQ