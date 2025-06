Άσχημες είναι οι εικόνες από την Ισπανία, όπου αγώνας νέων μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Θέλτα κατέληξε σε σοβαρή αψιμαχία των ποδοσφαιριστών.

Πολύ θλιβερές εικόνες εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο της Ισπανίας που έκαναν τον γύρο του κόσμου για όλους τους λάθους λόγους.

Οι ομάδες νέων της Ρεάλ Μαδρίτης και της Θέλτα αναμετρήθηκαν σε ματς που θα έκρινε τον νικητή του τουρνουά Ourense Provincia Termal. Σε κάποια στιγμή, με τους διαιτητές να είναι στραμμένοι προς τους πάγκους, ένας παίκτης της Θέλτα κινήθηκε προς τον αντίπαλό του και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το... χάος.

Οι νεαροί παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια με τον τερματοφύλακα της Ρεάλ να μοιράζει και... μπουνιές. Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ενώ ο διαιτητής απέβαλε τρεις ποδοσφαιριστές. Για την ιστορία, η Ρεάλ επικράτησε 2-0.

Lea final no desenlace do @realmadrid @RCCelta no Torneo Ourense Provincia Termal



🟥 O partido rematou con 3 expulsados



Vímolo na G2 | https://t.co/LIIjoUaoBi pic.twitter.com/CQyhUeCpCv